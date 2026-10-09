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Capítulo 34 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en español, Rosalinda canta otra vez

En el Capítulo 34 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, gratis y en español, Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’. Descubre aquí la reacción del profesor ante su talento.

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39:43 min
Rosalinda Cap 9-10.png
Rosalinda - Capítulo 34: Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’
Rosalinda Cap 8-10 .png
Capítulo 33
Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
Rosalinda Cap 7-10.png
39:05
Capítulo 32
Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija
Rosalinda Cap 6-10.png
36:26
Capítulo 31
Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo
Rosalinda Cap 9-10.png
39:43
Capítulo 34
Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’

Capítulo 34 Rosalinda: Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’

Rosalinda sigue en la casa de Álex y comienza a tener clases de canto donde muestra su gran voz. Entre tanto, tiene sueños confusos y recuerdos vagos de Fernando José y el incendio en el sanatorio.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 8-10 .png
Capítulo 33
Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
Rosalinda Cap 7-10.png
39:05
Capítulo 32
Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija
Rosalinda Cap 6-10.png
36:26
Capítulo 31
Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo
Rosalinda Cap 5-10.png
39:03
Capítulo 30
la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada
Rosalinda Cap 2-10.png
37:51
Capítulo 29
Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa
Rosalinda Cap 1-10.png
37:42
Capítulo 28
El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta
Rosalinda Cap 9-10.png
39:43
Capítulo 34
Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’