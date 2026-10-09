39:43 min Rosalinda - Capítulo 34: Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’ Capítulo 33 Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José 39:05 Capítulo 32 Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija 36:26 Capítulo 31 Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo 39:43 Capítulo 34 Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’

Capítulo 34 Rosalinda: Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’ Rosalinda sigue en la casa de Álex y comienza a tener clases de canto donde muestra su gran voz. Entre tanto, tiene sueños confusos y recuerdos vagos de Fernando José y el incendio en el sanatorio.