37:51 min Rosalinda - Capítulo 29: Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa 37:42 Capítulo 28 El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta 37:12 Capítulo 27 Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita Capítulo 26 Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde 37:51 Capítulo 29 Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa

Capítulo 29 Rosalinda: Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa En medio de todo su duelo, Alfredo le dice que por su odio fue que Rosalinda terminó enferma, sin memoria, creyendo que está muerta, y para él, su hermana es su asesina.