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Capítulo 29 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, todo es culpa de Valeria
En el Capítulo 29 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, gratis y completa, Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa. Descubre aquí qué planea hacer ella ahora.
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Capítulo 29 Rosalinda: Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa
37:51 min
Rosalinda - Capítulo 29:
Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa
37:42
Capítulo 28
El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta
37:12
Capítulo 27
Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita
Capítulo 26
Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde
37:51
Capítulo 29
Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa
Capítulo 29 Rosalinda: Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa
En medio de todo su duelo, Alfredo le dice que por su odio fue que Rosalinda terminó enferma, sin memoria, creyendo que está muerta, y para él, su hermana es su asesina.
Por:
Caracol Televisión
|
2 de Octubre, 2026
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37:42
Capítulo 28
El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta
37:12
Capítulo 27
Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita
Capítulo 26
Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde
39:07
Capítulo 25
Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika
37:54
Capítulo 25
Valeria le aclara a Alfredo que su hija es Rosalinda y no Fedra
39:43
Capítulo 24
Valeria le cuenta todo a su hijo con Soledad presente
37:51
Capítulo 29
Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa
Rosalinda
Capítulo 28 Rosalinda: El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta
Rosalinda
Capítulo 27 Rosalinda: Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita
Rosalinda
Capítulo 26 Rosalinda: Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde
Rosalinda
Capítulo 25 Rosalinda: Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika
Rosalinda
Capítulo 25 Rosalinda: Valeria le aclara a Alfredo que su hija es Rosalinda y no Fedra
Rosalinda
Capítulo 24 Rosalinda: Valeria le cuenta todo a su hijo con Soledad presente
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