Rosalinda - Capítulo 26: Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde 39:07 Capítulo 25 Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika 37:54 Capítulo 25 Valeria le aclara a Alfredo que su hija es Rosalinda y no Fedra 39:43 Capítulo 24 Valeria le cuenta todo a su hijo con Soledad presente Capítulo 26 Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde

Capítulo 26 Rosalinda: Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde Al ver a su hija Rosalinda en muy mal estado, Alfredo se siente destrozado y la culpa lo carcome por dentro. Hablando con Soledad le dice que quiere confesar, pero la mujer responde que es muy tarde.