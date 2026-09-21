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Capítulo 22 de 'Rosalinda' novela mexicana de Caracol, Rosalinda está embarazada

En el Capítulo 22 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, completa y gratis, Rosalinda y Fernando José van a tener un bebé. Descubre aquí la reacción de su familia ante la noticia.

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39:12 min
Rosalinda Cap 21 de septiembre.png
Rosalinda - Capítulo 22:  Rosalinda y Fernando José van a tener un bebé
Rosalinda cap
39:09
Capítulo 20
Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija
Rosalinda Cap 16 de septiembre.png
39:27
Capítulo 19
Soledad busca a Fernando José para contarle quién es
Rosalinda Cap 15 de septiembre.png
38:59
Capítulo 18
Fernando José y Rosalinda empiezan a preparar la boda
Rosalinda Cap 21 de septiembre.png
39:12
Capítulo 22
 Rosalinda y Fernando José van a tener un bebé

Capítulo 22 Rosalinda:  Rosalinda y Fernando José van a tener un bebé

Después de su luna de miel, Rosalinda empieza a tener náuseas constantemente levantando sospechas. Finalmente va al médico para hacerse los exámenes y resulta que está embarazada.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda cap
39:09
Capítulo 20
Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija
Rosalinda Cap 16 de septiembre.png
39:27
Capítulo 19
Soledad busca a Fernando José para contarle quién es
Rosalinda Cap 15 de septiembre.png
38:59
Capítulo 18
Fernando José y Rosalinda empiezan a preparar la boda
Rosalinda Cap 14 de septiembre.png
39:19
Capítulo 17
 Alfredo le confiesa a Berta su culpabilidad por primera vez
Rosalinda cap 10 de sept.png
19:03
Capítulo 16
Fedra se entera de la llegada de la tía Marta mientras sigue en el extranjero
Rosalinda cap 9 de septiembre.png
19:16
Capítulo 15
Berta descubre la verdad sobre Alfredo y Soledad
Rosalinda Cap 21 de septiembre.png
39:12
Capítulo 22
 Rosalinda y Fernando José van a tener un bebé