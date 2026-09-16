39:27 min Rosalinda - Capítulo 19: Soledad busca a Fernando José para contarle quién es 38:59 Capítulo 18 Fernando José y Rosalinda empiezan a preparar la boda 39:19 Capítulo 17 Alfredo le confiesa a Berta su culpabilidad por primera vez 19:03 Capítulo 16 Fedra se entera de la llegada de la tía Marta mientras sigue en el extranjero 39:27 Capítulo 19 Soledad busca a Fernando José para contarle quién es

Capítulo 19 Rosalinda: Soledad busca a Fernando José para contarle quién es Soledad habla con Rosalinda sobre el matrimonio y busca a Fernando José para contarle que es madre de ella y así evitar que se casen. Sin embargo, Rosalinda se casa a escondidas por lo civil.