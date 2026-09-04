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Capítulo 13 de 'Rosalinda', novela mexicana, completo y gratis por Caracol TV

Capítulo 13 de 'Rosalinda', novela mexicana protagonizada por Thalía y Fernando Carrillo, completo y gratis por Caracol Televisión. Valeria quiere evitar a toda costa que Fernando José se vaya

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19:14 min
CAP Rosalinda
Rosalinda - Capítulo 13: Valeria quiere evitar a toda costa que Fernando José se vaya
CAP Rosalinda
17:29
Capítulo 12
se revelan los secretos del tío Alberto
CAP Rosalinda
19:15
Capítulo 11
Fernando José descubre un secreto sobre la muerte de su padre
CAP rosalinda.jpg
19:20
Capítulo 10
Rosalinda le pide tiempo a Fernando José tras pelea con su suegra
CAP Rosalinda
19:14
Capítulo 13
Valeria quiere evitar a toda costa que Fernando José se vaya

Capítulo 13 Rosalinda: Valeria quiere evitar a toda costa que Fernando José se vaya

Después de intentarlo todo sin éxito, Valeria está dispuesta a aceptar a Rosalinda para que su hijo no se vaya de casa. Fernando quiere casarse lo más pronto posible e inicia su plan de reconquista.

Por: Caracol Televisión
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CAP Rosalinda
17:29
Capítulo 12
se revelan los secretos del tío Alberto
CAP Rosalinda
19:15
Capítulo 11
Fernando José descubre un secreto sobre la muerte de su padre
CAP rosalinda.jpg
19:20
Capítulo 10
Rosalinda le pide tiempo a Fernando José tras pelea con su suegra
CAP 9 Rosalinda
39:16
Capítulo 9
Fernando invita a Rosalinda a fiesta de su mamá y la presenta en sociedad
CAP 'Rosalinda' 28 de agosto
18:40
Capítulo 8
Soledad conoce a su hija, pero se hace llamar por otro nombre
Capítulo 7 Rosalinda
19:55
Capítulo 7
Pamela llega a la oficina de Fernando José y le dice que luchará por él
CAP Rosalinda
19:14
Capítulo 13
Valeria quiere evitar a toda costa que Fernando José se vaya