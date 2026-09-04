19:14 min Rosalinda - Capítulo 13: Valeria quiere evitar a toda costa que Fernando José se vaya 17:29 Capítulo 12 se revelan los secretos del tío Alberto 19:15 Capítulo 11 Fernando José descubre un secreto sobre la muerte de su padre 19:20 Capítulo 10 Rosalinda le pide tiempo a Fernando José tras pelea con su suegra 19:14 Capítulo 13 Valeria quiere evitar a toda costa que Fernando José se vaya

Capítulo 13 Rosalinda: Valeria quiere evitar a toda costa que Fernando José se vaya Después de intentarlo todo sin éxito, Valeria está dispuesta a aceptar a Rosalinda para que su hijo no se vaya de casa. Fernando quiere casarse lo más pronto posible e inicia su plan de reconquista.