Capítulo 10 Rosalinda: HOY 1 de septiembre completo y gratis- CaracolTV
Luego de defender a Alcira de su suegra, Rosalinda le cuenta a Fernando José lo sucedido; sin embargo, él asegura que hay "normas establecidas". Ante las diferencias de pensamiento, la joven le pide tiempo.
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19:20 min
Rosalinda - Capítulo 10: Rosalinda le pide tiempo a Fernando José tras pelea con su suegra
39:16
Capítulo 9
Fernando invita a Rosalinda a fiesta de su mamá y la presenta en sociedad
18:40
Capítulo 8
Soledad conoce a su hija, pero se hace llamar por otro nombre
19:55
Capítulo 7
Pamela llega a la oficina de Fernando José y le dice que luchará por él
19:20
Capítulo 10
Rosalinda le pide tiempo a Fernando José tras pelea con su suegra
Capítulo 10 Rosalinda: Rosalinda le pide tiempo a Fernando José tras pelea con su suegra
Luego de defender a Alcira de su suegra, Rosalinda le cuenta a Fernando José lo sucedido; sin embargo, él asegura que hay "normas establecidas". Ante las diferencias de pensamiento, la joven le pide tiempo.