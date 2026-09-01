19:20 min Rosalinda - Capítulo 10: Rosalinda le pide tiempo a Fernando José tras pelea con su suegra 39:16 Capítulo 9 Fernando invita a Rosalinda a fiesta de su mamá y la presenta en sociedad 18:40 Capítulo 8 Soledad conoce a su hija, pero se hace llamar por otro nombre 19:55 Capítulo 7 Pamela llega a la oficina de Fernando José y le dice que luchará por él 19:20 Capítulo 10 Rosalinda le pide tiempo a Fernando José tras pelea con su suegra

Capítulo 10 Rosalinda: Rosalinda le pide tiempo a Fernando José tras pelea con su suegra Luego de defender a Alcira de su suegra, Rosalinda le cuenta a Fernando José lo sucedido; sin embargo, él asegura que hay "normas establecidas". Ante las diferencias de pensamiento, la joven le pide tiempo.