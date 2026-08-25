19:07 min Rosalinda - Capítulo 5: Fernando José exige que Soledad Romero no salga de la cárcel y la conoce 23:19 Capítulo 4 Fernando José le pide a Rosalinda que se case con él para que nadie los separe Capítulo 3 la mamá de Fernando José conoce a Rosalinda y la hace sentir mal 52:42 Capítulo 2 Dolores muere, pero antes le dice a su esposo que una de sus hijas no es de él 19:07 Capítulo 5 Fernando José exige que Soledad Romero no salga de la cárcel y la conoce

Capítulo 5 Rosalinda: Fernando José exige que Soledad Romero no salga de la cárcel y la conoce Valeria le cuenta a su hijo que le van a dar un indulto a la presa, tras 20 años en prisión, y él va a ver a la directora para impedir que eso suceda. Allí conoce a Soledad y la grita.

