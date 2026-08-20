52:42 min Rosalinda - Capítulo 2: Dolores muere, pero antes le dice a su esposo que una de sus hijas no es de él 56:59 Capítulo 1 Rosalinda y Fernando José viven un romántico momento en su primer encuentro 52:42 Capítulo 2 Dolores muere, pero antes le dice a su esposo que una de sus hijas no es de él

Capítulo 2 Rosalinda: Dolores muere, pero antes le dice a su esposo que una de sus hijas no es de él La mujer se siente mal tras enterarse de que Rosalinda es novia de Fernando José y de que Beto está robando. Antes, le cuenta a su esposo que una de sus hijas no es suya, pero no le dice el nombre.