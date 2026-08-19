Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
EFÉ
Inscripciones 'Desafío' para extranjeros
En vivo 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 1 de 'Rosalinda', telenovela mexicana de Caracol Televisión, completa y gratis

Capítulo 1 de 'Rosalinda', telenovela mexicana de Caracol Televisión, completa y gratis. Rosalinda y Fernando José viven un romántico momento en su primer encuentro

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

56:59 min
CAPÍTULO 1 - ROSALINDA.jpg
Rosalinda - Capítulo 1: Rosalinda y Fernando José viven un romántico momento en su primer encuentro

Capítulo 1 Rosalinda: Rosalinda y Fernando José viven un romántico momento en su primer encuentro

Luego de salir de la floristería de don Florentino, Rosalinda conoce a Fernando José Altamirano del Castillo. Desde el primer encuentro, ambos sienten una conexión especial e inesperada.

Por: Jorge Andrés Bernal
|

    • Publicidad