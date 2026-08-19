56:59 min Rosalinda - Capítulo 1: Rosalinda y Fernando José viven un romántico momento en su primer encuentro

Capítulo 1 Rosalinda: Rosalinda y Fernando José viven un romántico momento en su primer encuentro Luego de salir de la floristería de don Florentino, Rosalinda conoce a Fernando José Altamirano del Castillo. Desde el primer encuentro, ambos sienten una conexión especial e inesperada.