19:55 min Rosalinda - Capítulo 7: Pamela llega a la oficina de Fernando José y le dice que luchará por él 19:18 Capítulo 6 Fernando José le cuenta a Rosalinda sobre su odio por Soledad Romero 19:07 Capítulo 5 Fernando José exige que Soledad Romero no salga de la cárcel y la conoce 23:19 Capítulo 4 Fernando José le pide a Rosalinda que se case con él para que nadie los separe 19:55 Capítulo 7 Pamela llega a la oficina de Fernando José y le dice que luchará por él

Capítulo 7 Rosalinda: Pamela llega a la oficina de Fernando José y le dice que luchará por él La mujer espera a su exnovio y le pide que olvide a Rosalinda y regrese con ella. Como él la rechaza, Pamela le advierte que hará todo para reconquistarlo y que vuelvan a estar juntos.