19:18 min Rosalinda - Capítulo 6: Fernando José le cuenta a Rosalinda sobre su odio por Soledad Romero 19:07 Capítulo 5 Fernando José exige que Soledad Romero no salga de la cárcel y la conoce 23:19 Capítulo 4 Fernando José le pide a Rosalinda que se case con él para que nadie los separe Capítulo 3 la mamá de Fernando José conoce a Rosalinda y la hace sentir mal 19:18 Capítulo 6 Fernando José le cuenta a Rosalinda sobre su odio por Soledad Romero

Capítulo 6 Rosalinda: Fernando José le cuenta a Rosalinda sobre su odio por Soledad Romero El empresario visita a su novia y ella lo nota disgustado. Él le cuenta que la mujer acusada de matar a su papá quedará libre, y que él quiere impedirlo. A Rosalinda no le gusta el rencor que guarda.