18:40 min Rosalinda - Capítulo 8: Soledad conoce a su hija, pero se hace llamar por otro nombre 19:55 Capítulo 7 Pamela llega a la oficina de Fernando José y le dice que luchará por él 19:18 Capítulo 6 Fernando José le cuenta a Rosalinda sobre su odio por Soledad Romero 19:07 Capítulo 5 Fernando José exige que Soledad Romero no salga de la cárcel y la conoce 18:40 Capítulo 8 Soledad conoce a su hija, pero se hace llamar por otro nombre

Capítulo 8 Rosalinda: Soledad conoce a su hija, pero se hace llamar por otro nombre La mujer llega a la casa de su difunta hermana y la recibe Rosalinda, su hija. Ella le presenta a su hermana menor, pero Soledad les dice que se llama Marta. Se queda a vivir al lado de su familia.