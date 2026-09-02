19:15 min Rosalinda - Capítulo 11: Fernando José descubre un secreto sobre la muerte de su padre 19:20 Capítulo 10 Rosalinda le pide tiempo a Fernando José tras pelea con su suegra 39:16 Capítulo 9 Fernando invita a Rosalinda a fiesta de su mamá y la presenta en sociedad 18:40 Capítulo 8 Soledad conoce a su hija, pero se hace llamar por otro nombre 19:15 Capítulo 11 Fernando José descubre un secreto sobre la muerte de su padre

Capítulo 11 Rosalinda: Fernando José descubre un secreto sobre la muerte de su padre Fernando José va al centro de rehabilitación a hablar con Clara para dar con el paradero de Soledad Romero. Clara le asegura a Fernando José que fue un hombre quien realmente mató a su padre.