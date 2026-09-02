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Capítulo 11 de 'Rosalinda', novela mexicana, completo y gratis por Caracol TV

Capítulo 11 de 'Rosalinda', novela mexicana, completo y gratis por Caracol Televisión. Fernando José descubre una verdad sobre la muerte de su padre, que cambia todo.

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19:15 min
CAP Rosalinda
Rosalinda - Capítulo 11: Fernando José descubre un secreto sobre la muerte de su padre
CAP rosalinda.jpg
19:20
Capítulo 10
Rosalinda le pide tiempo a Fernando José tras pelea con su suegra
CAP 9 Rosalinda
39:16
Capítulo 9
Fernando invita a Rosalinda a fiesta de su mamá y la presenta en sociedad
CAP 'Rosalinda' 28 de agosto
18:40
Capítulo 8
Soledad conoce a su hija, pero se hace llamar por otro nombre
CAP Rosalinda
19:15
Capítulo 11
Fernando José descubre un secreto sobre la muerte de su padre

Capítulo 11 Rosalinda: Fernando José descubre un secreto sobre la muerte de su padre

Fernando José va al centro de rehabilitación a hablar con Clara para dar con el paradero de Soledad Romero. Clara le asegura a Fernando José que fue un hombre quien realmente mató a su padre.

Por: Alejandra Hurtado
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CAP rosalinda.jpg
19:20
Capítulo 10
Rosalinda le pide tiempo a Fernando José tras pelea con su suegra
CAP 9 Rosalinda
39:16
Capítulo 9
Fernando invita a Rosalinda a fiesta de su mamá y la presenta en sociedad
CAP 'Rosalinda' 28 de agosto
18:40
Capítulo 8
Soledad conoce a su hija, pero se hace llamar por otro nombre
Capítulo 7 Rosalinda
19:55
Capítulo 7
Pamela llega a la oficina de Fernando José y le dice que luchará por él
Cap 6 Rosalinda.png
19:18
Capítulo 6
Fernando José le cuenta a Rosalinda sobre su odio por Soledad Romero
CAP Rosalinda
19:07
Capítulo 5
Fernando José exige que Soledad Romero no salga de la cárcel y la conoce
CAP Rosalinda
19:15
Capítulo 11
Fernando José descubre un secreto sobre la muerte de su padre