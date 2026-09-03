17:29 min Rosalinda - Capítulo 12: se revelan los secretos del tío Alberto 19:15 Capítulo 11 Fernando José descubre un secreto sobre la muerte de su padre 19:20 Capítulo 10 Rosalinda le pide tiempo a Fernando José tras pelea con su suegra 39:16 Capítulo 9 Fernando invita a Rosalinda a fiesta de su mamá y la presenta en sociedad 17:29 Capítulo 12 se revelan los secretos del tío Alberto

Capítulo 12 Rosalinda: se revelan los secretos del tío Alberto Tras la charla con Fernando José sobre su visita en la cárcel, el tío Alberto visita a Clara en la cárcel para buscar a Soledad Romero y confiesa sus pecados del pasado.