39:19 min Rosalinda - Capítulo 17: Alfredo le confiesa a Berta su culpabilidad por primera vez 19:03 Capítulo 16 Fedra se entera de la llegada de la tía Marta mientras sigue en el extranjero 19:16 Capítulo 15 Berta descubre la verdad sobre Alfredo y Soledad 19:03 Capítulo 14 Valeria va a la vecindad para hablar con Rosalinda y decirle que vuelva con su hijo 39:19 Capítulo 17 Alfredo le confiesa a Berta su culpabilidad por primera vez

Capítulo 17 Rosalinda: Alfredo le confiesa a Berta su culpabilidad por primera vez Berta y Alfredo hablan de lo sucedido en la cárcel y él confiesa lo que pasó con Soledad, Valeria y José Fernando años atrás. Berta, con toda la información, guarda el secreto de Alfredo por amor.