19:03 min Rosalinda - Capítulo 16: Fedra se entera de la llegada de la tía Marta mientras sigue en el extranjero 19:16 Capítulo 15 Berta descubre la verdad sobre Alfredo y Soledad 19:03 Capítulo 14 Valeria va a la vecindad para hablar con Rosalinda y decirle que vuelva con su hijo 19:14 Capítulo 13 Valeria quiere evitar a toda costa que Fernando José se vaya 19:03 Capítulo 16 Fedra se entera de la llegada de la tía Marta mientras sigue en el extranjero

Capítulo 16 Rosalinda: Fedra se entera de la llegada de la tía Marta mientras sigue en el extranjero Esperando a que regrese, Rosalinda habla con su hermana y le cuenta sus planes para la boda y sobre la llegada de la Tía marta desde el extranjero. Ella no está muy convencida de esa historia.