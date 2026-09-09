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Capítulo 15 de 'Rosalinda', novela mexicana Caracol, gratis y completa

Capítulo 15 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol Televisión, completa y gratis. Berta descubre la verdad sobre Alfredo y Soledad. Conoce aquí cómo lo hizo.

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19:16 min
Rosalinda cap 9 de septiembre.png
Rosalinda - Capítulo 15: Berta descubre la verdad sobre Alfredo y Soledad
CAP Rosalinda.jpg
19:03
Capítulo 14
Valeria va a la vecindad para hablar con Rosalinda y decirle que vuelva con su hijo
CAP Rosalinda
19:14
Capítulo 13
Valeria quiere evitar a toda costa que Fernando José se vaya
CAP Rosalinda
17:29
Capítulo 12
se revelan los secretos del tío Alberto
Rosalinda cap 9 de septiembre.png
19:16
Capítulo 15
Berta descubre la verdad sobre Alfredo y Soledad

Capítulo 15 Rosalinda: Berta descubre la verdad sobre Alfredo y Soledad

Berta va a averiguar sobre Soledad y habla con Clara fingiendo ser una vieja amiga. Ella no le cree, e igual le cuenta sobre la inocencia de la mujer, su romance con Alfredo y que él es el culpable.

Por: Caracol Televisión
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CAP Rosalinda.jpg
19:03
Capítulo 14
Valeria va a la vecindad para hablar con Rosalinda y decirle que vuelva con su hijo
CAP Rosalinda
19:14
Capítulo 13
Valeria quiere evitar a toda costa que Fernando José se vaya
CAP Rosalinda
17:29
Capítulo 12
se revelan los secretos del tío Alberto
CAP Rosalinda
19:15
Capítulo 11
Fernando José descubre un secreto sobre la muerte de su padre
CAP rosalinda.jpg
19:20
Capítulo 10
Rosalinda le pide tiempo a Fernando José tras pelea con su suegra
CAP 9 Rosalinda
39:16
Capítulo 9
Fernando invita a Rosalinda a fiesta de su mamá y la presenta en sociedad
Rosalinda cap 9 de septiembre.png
19:16
Capítulo 15
Berta descubre la verdad sobre Alfredo y Soledad