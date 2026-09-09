19:16 min Rosalinda - Capítulo 15: Berta descubre la verdad sobre Alfredo y Soledad 19:03 Capítulo 14 Valeria va a la vecindad para hablar con Rosalinda y decirle que vuelva con su hijo 19:14 Capítulo 13 Valeria quiere evitar a toda costa que Fernando José se vaya 17:29 Capítulo 12 se revelan los secretos del tío Alberto 19:16 Capítulo 15 Berta descubre la verdad sobre Alfredo y Soledad

Capítulo 15 Rosalinda: Berta descubre la verdad sobre Alfredo y Soledad Berta va a averiguar sobre Soledad y habla con Clara fingiendo ser una vieja amiga. Ella no le cree, e igual le cuenta sobre la inocencia de la mujer, su romance con Alfredo y que él es el culpable.