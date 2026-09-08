19:03 min Rosalinda - Capítulo 14: Valeria va a la vecindad para hablar con Rosalinda y decirle que vuelva con su hijo 19:14 Capítulo 13 Valeria quiere evitar a toda costa que Fernando José se vaya 17:29 Capítulo 12 se revelan los secretos del tío Alberto 19:15 Capítulo 11 Fernando José descubre un secreto sobre la muerte de su padre 19:03 Capítulo 14 Valeria va a la vecindad para hablar con Rosalinda y decirle que vuelva con su hijo

Capítulo 14 Rosalinda: Valeria va a la vecindad para hablar con Rosalinda y decirle que vuelva con su hijo Después de que Rosalinda termina con Fernando José, Valeria, con tal de mantener a su hijo en casa, va a la pensión a hablar con Rosalinda, le dice que la acepta realmente y que vuelva con él.