38:59 min Rosalinda - Capítulo 18: Fernando José y Rosalinda empiezan a preparar la boda 39:19 Capítulo 17 Alfredo le confiesa a Berta su culpabilidad por primera vez 19:03 Capítulo 16 Fedra se entera de la llegada de la tía Marta mientras sigue en el extranjero 19:16 Capítulo 15 Berta descubre la verdad sobre Alfredo y Soledad 38:59 Capítulo 18 Fernando José y Rosalinda empiezan a preparar la boda

Capítulo 18 Rosalinda: Fernando José y Rosalinda empiezan a preparar la boda Después de todos los obstáculos, Fernando José le da un anillo de compromiso a su amada y deciden la fecha de la boda. Feliz, la mujer corre a anunciar su compromiso a todo el mundo, incluida Valeria.