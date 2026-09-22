Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Alas Rotas
Capítulo 43 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 23 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol TV gratis, Rosalinda da a luz

En el Capítulo 23 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol TV, gratis y completa, Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika. Descubre aquí a reacción de sus familias.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

38:35 min
Rosalinda Cap 22 de septiembre.png
Rosalinda - Capítulo 23: Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika
Rosalinda Cap 21 de septiembre.png
39:12
Capítulo 22
 Rosalinda y Fernando José van a tener un bebé
Rosalinda cap
39:09
Capítulo 20
Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija
Rosalinda Cap 16 de septiembre.png
39:27
Capítulo 19
Soledad busca a Fernando José para contarle quién es
Rosalinda Cap 22 de septiembre.png
38:35
Capítulo 23
Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika

Capítulo 23 Rosalinda: Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika

En un salto temporal llega la etapa final del embarazo de Rosalinda, cuando entra en trabajo de parto, y tal como lo había soñado, da a luz a una niña y deciden llamarla Erika.

Por: Caracol Televisión
|
Rosalinda Cap 21 de septiembre.png
39:12
Capítulo 22
 Rosalinda y Fernando José van a tener un bebé
Rosalinda cap
39:09
Capítulo 20
Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija
Rosalinda Cap 16 de septiembre.png
39:27
Capítulo 19
Soledad busca a Fernando José para contarle quién es
Rosalinda Cap 15 de septiembre.png
38:59
Capítulo 18
Fernando José y Rosalinda empiezan a preparar la boda
Rosalinda Cap 14 de septiembre.png
39:19
Capítulo 17
 Alfredo le confiesa a Berta su culpabilidad por primera vez
Rosalinda cap 10 de sept.png
19:03
Capítulo 16
Fedra se entera de la llegada de la tía Marta mientras sigue en el extranjero
Rosalinda Cap 22 de septiembre.png
38:35
Capítulo 23
Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika