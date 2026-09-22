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Capítulo 23 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol TV gratis, Rosalinda da a luz
En el Capítulo 23 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol TV, gratis y completa, Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika. Descubre aquí a reacción de sus familias.
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Capítulo 23 Rosalinda: Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika
38:35 min
Rosalinda - Capítulo 23:
Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika
39:12
Capítulo 22
Rosalinda y Fernando José van a tener un bebé
39:09
Capítulo 20
Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija
39:27
Capítulo 19
Soledad busca a Fernando José para contarle quién es
38:35
Capítulo 23
Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika
Capítulo 23 Rosalinda: Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika
En un salto temporal llega la etapa final del embarazo de Rosalinda, cuando entra en trabajo de parto, y tal como lo había soñado, da a luz a una niña y deciden llamarla Erika.
Por:
Caracol Televisión
|
22 de Septiembre, 2026
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39:12
Capítulo 22
Rosalinda y Fernando José van a tener un bebé
39:09
Capítulo 20
Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija
39:27
Capítulo 19
Soledad busca a Fernando José para contarle quién es
38:59
Capítulo 18
Fernando José y Rosalinda empiezan a preparar la boda
39:19
Capítulo 17
Alfredo le confiesa a Berta su culpabilidad por primera vez
19:03
Capítulo 16
Fedra se entera de la llegada de la tía Marta mientras sigue en el extranjero
38:35
Capítulo 23
Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika
Rosalinda
Capítulo 22 Rosalinda: Rosalinda y Fernando José van a tener un bebé
Rosalinda
Capítulo 20 Rosalinda: Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija
Rosalinda
Capítulo 19 Rosalinda: Soledad busca a Fernando José para contarle quién es
Rosalinda
Capítulo 18 Rosalinda: Fernando José y Rosalinda empiezan a preparar la boda
Rosalinda
Capítulo 17 Rosalinda: Alfredo le confiesa a Berta su culpabilidad por primera vez
Rosalinda
Capítulo 16 Rosalinda: Fedra se entera de la llegada de la tía Marta mientras sigue en el extranjero
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