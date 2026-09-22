38:35 min Rosalinda - Capítulo 23: Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika 39:12 Capítulo 22 Rosalinda y Fernando José van a tener un bebé 39:09 Capítulo 20 Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija 39:27 Capítulo 19 Soledad busca a Fernando José para contarle quién es 38:35 Capítulo 23 Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika

Capítulo 23 Rosalinda: Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika En un salto temporal llega la etapa final del embarazo de Rosalinda, cuando entra en trabajo de parto, y tal como lo había soñado, da a luz a una niña y deciden llamarla Erika.