39:09 min Rosalinda - Capítulo 20: Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija 39:27 Capítulo 19 Soledad busca a Fernando José para contarle quién es 38:59 Capítulo 18 Fernando José y Rosalinda empiezan a preparar la boda 39:19 Capítulo 17 Alfredo le confiesa a Berta su culpabilidad por primera vez 39:09 Capítulo 20 Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija

Capítulo 20 Rosalinda: Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija Soledad, atrapada por el pánico y toda la verdad, le confiesa a Javier que mintió sobre Fedra, y que en realidad la que es de su sangre es Rosalinda. Javier aún no quiere contárselo a nadie.