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Capítulo 20 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, gratis y completa
En el Capítulo 20 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, gratis y completa, Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija. Descubre aquí cuál es a reacción de Javier cuando la escucha.
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Rosalinda
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Capítulo 20 Rosalinda: Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija
39:09 min
Rosalinda - Capítulo 20:
Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija
39:27
Capítulo 19
Soledad busca a Fernando José para contarle quién es
38:59
Capítulo 18
Fernando José y Rosalinda empiezan a preparar la boda
39:19
Capítulo 17
Alfredo le confiesa a Berta su culpabilidad por primera vez
39:09
Capítulo 20
Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija
Capítulo 20 Rosalinda: Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija
Soledad, atrapada por el pánico y toda la verdad, le confiesa a Javier que mintió sobre Fedra, y que en realidad la que es de su sangre es Rosalinda. Javier aún no quiere contárselo a nadie.
Por:
Caracol Televisión
|
18 de Septiembre, 2026
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39:27
Capítulo 19
Soledad busca a Fernando José para contarle quién es
38:59
Capítulo 18
Fernando José y Rosalinda empiezan a preparar la boda
39:19
Capítulo 17
Alfredo le confiesa a Berta su culpabilidad por primera vez
19:03
Capítulo 16
Fedra se entera de la llegada de la tía Marta mientras sigue en el extranjero
19:16
Capítulo 15
Berta descubre la verdad sobre Alfredo y Soledad
19:03
Capítulo 14
Valeria va a la vecindad para hablar con Rosalinda y decirle que vuelva con su hijo
39:09
Capítulo 20
Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija
Rosalinda
Capítulo 19 Rosalinda: Soledad busca a Fernando José para contarle quién es
Rosalinda
Capítulo 18 Rosalinda: Fernando José y Rosalinda empiezan a preparar la boda
Rosalinda
Capítulo 17 Rosalinda: Alfredo le confiesa a Berta su culpabilidad por primera vez
Rosalinda
Capítulo 16 Rosalinda: Fedra se entera de la llegada de la tía Marta mientras sigue en el extranjero
Rosalinda
Capítulo 15 Rosalinda: Berta descubre la verdad sobre Alfredo y Soledad
Rosalinda
Capítulo 14 Rosalinda: Valeria va a la vecindad para hablar con Rosalinda y decirle que vuelva con su hijo
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