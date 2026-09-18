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Capítulo 20 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, gratis y completa

En el Capítulo 20 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, gratis y completa, Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija. Descubre aquí cuál es a reacción de Javier cuando la escucha.

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39:09 min
Rosalinda cap
Rosalinda - Capítulo 20: Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija
Rosalinda Cap 16 de septiembre.png
39:27
Capítulo 19
Soledad busca a Fernando José para contarle quién es
Rosalinda Cap 15 de septiembre.png
38:59
Capítulo 18
Fernando José y Rosalinda empiezan a preparar la boda
Rosalinda Cap 14 de septiembre.png
39:19
Capítulo 17
 Alfredo le confiesa a Berta su culpabilidad por primera vez
Rosalinda cap
39:09
Capítulo 20
Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija

Capítulo 20 Rosalinda: Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija

Soledad, atrapada por el pánico y toda la verdad, le confiesa a Javier que mintió sobre Fedra, y que en realidad la que es de su sangre es Rosalinda. Javier aún no quiere contárselo a nadie.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 16 de septiembre.png
39:27
Capítulo 19
Soledad busca a Fernando José para contarle quién es
Rosalinda Cap 15 de septiembre.png
38:59
Capítulo 18
Fernando José y Rosalinda empiezan a preparar la boda
Rosalinda Cap 14 de septiembre.png
39:19
Capítulo 17
 Alfredo le confiesa a Berta su culpabilidad por primera vez
Rosalinda cap 10 de sept.png
19:03
Capítulo 16
Fedra se entera de la llegada de la tía Marta mientras sigue en el extranjero
Rosalinda cap 9 de septiembre.png
19:16
Capítulo 15
Berta descubre la verdad sobre Alfredo y Soledad
CAP Rosalinda.jpg
19:03
Capítulo 14
Valeria va a la vecindad para hablar con Rosalinda y decirle que vuelva con su hijo
Rosalinda cap
39:09
Capítulo 20
Soledad le dice a Javier que Rosalinda es su hija