37:54 min Rosalinda - Capítulo 25: Valeria le aclara a Alfredo que su hija es Rosalinda y no Fedra 39:43 Capítulo 24 Valeria le cuenta todo a su hijo con Soledad presente 38:35 Capítulo 23 Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika 39:12 Capítulo 22 Rosalinda y Fernando José van a tener un bebé 37:54 Capítulo 25 Valeria le aclara a Alfredo que su hija es Rosalinda y no Fedra

Capítulo 25 Rosalinda: Valeria le aclara a Alfredo que su hija es Rosalinda y no Fedra Alfredo está cargando con todo el peso de sus acciones porque se da cuenta de que su hija es Rosalinda, además Erika es su nieta y arruinó su felicidad por todos los sucesos de hace 20 años.