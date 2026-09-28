39:07 min Rosalinda - Capítulo 25: Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika 37:54 Capítulo 25 Valeria le aclara a Alfredo que su hija es Rosalinda y no Fedra 39:43 Capítulo 24 Valeria le cuenta todo a su hijo con Soledad presente 38:35 Capítulo 23 Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika 39:07 Capítulo 25 Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika

Capítulo 25 Rosalinda: Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika Soledad va a la casa de Valeria a recuperar a la hija de Rosalinda, pero la señora no quiere devolverla por más de que la quieran acusar de secuestro y dice que no le importa lo que pase con su nuera.