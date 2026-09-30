Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Cap{itulo 49 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 27 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, completa online

En el Capítulo 27 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, gratis y completa, Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita. Descubre aquí la reacción de Fernando José al verla de nuevo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

37:12 min
Thumbnail
Rosalinda - Capítulo 27: Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita
Rosalinda Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 26
Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde
Rosalinda Cap 28 de septiembre.png
39:07
Capítulo 25
Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika
Rosalinda Cap 25 de septiembre.png
37:54
Capítulo 25
Valeria le aclara a Alfredo que su hija es Rosalinda y no Fedra
Thumbnail
37:12
Capítulo 27
Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita

Capítulo 27 Rosalinda: Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita

Al estar varios días en el sanatorio, Rosalinda sube a un árbol con su almohadita y la deja caer por accidente, eso la hace creer que su hija ha fallecido y la entierra. Su esposo la visita y ve todo.

Por: Caracol Televisión
|
Rosalinda Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 26
Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde
Rosalinda Cap 28 de septiembre.png
39:07
Capítulo 25
Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika
Rosalinda Cap 25 de septiembre.png
37:54
Capítulo 25
Valeria le aclara a Alfredo que su hija es Rosalinda y no Fedra
Rosalinda Cap 24 de septiembre.png
39:43
Capítulo 24
Valeria le cuenta todo a su hijo con Soledad presente
Rosalinda Cap 22 de septiembre.png
38:35
Capítulo 23
Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika
Rosalinda Cap 21 de septiembre.png
39:12
Capítulo 22
 Rosalinda y Fernando José van a tener un bebé
Thumbnail
37:12
Capítulo 27
Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita