37:12 min Rosalinda - Capítulo 27: Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita Capítulo 26 Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde 39:07 Capítulo 25 Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika 37:54 Capítulo 25 Valeria le aclara a Alfredo que su hija es Rosalinda y no Fedra 37:12 Capítulo 27 Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita

Capítulo 27 Rosalinda: Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita Al estar varios días en el sanatorio, Rosalinda sube a un árbol con su almohadita y la deja caer por accidente, eso la hace creer que su hija ha fallecido y la entierra. Su esposo la visita y ve todo.