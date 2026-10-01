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Capítulo 28 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, completa y gratis

Capítulo 28 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, completa y gratis. Por el incendio en el sanatorio todos creen que Rosalinda murió. Descubre aquí la reacción de todos ante la noticia.

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37:42 min
Rosalinda Cap 1-10.png
Rosalinda - Capítulo 28: El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta
Rosalinda Cap 30 de septiembre.png
37:12
Capítulo 27
Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita
Rosalinda Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 26
Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde
Rosalinda Cap 28 de septiembre.png
39:07
Capítulo 25
Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika
Rosalinda Cap 1-10.png
37:42
Capítulo 28
El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta

Capítulo 28 Rosalinda: El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta

La compañera de cuarto de Rosalinda causa un incendio y roba a la hija de juguete. Por tenerlo en sus manos, la confunden a ella con Rosalinda, mientras la verdadera mujer está perdida.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 30 de septiembre.png
37:12
Capítulo 27
Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita
Rosalinda Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 26
Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde
Rosalinda Cap 28 de septiembre.png
39:07
Capítulo 25
Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika
Rosalinda Cap 25 de septiembre.png
37:54
Capítulo 25
Valeria le aclara a Alfredo que su hija es Rosalinda y no Fedra
Rosalinda Cap 24 de septiembre.png
39:43
Capítulo 24
Valeria le cuenta todo a su hijo con Soledad presente
Rosalinda Cap 22 de septiembre.png
38:35
Capítulo 23
Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika
Rosalinda Cap 1-10.png
37:42
Capítulo 28
El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta