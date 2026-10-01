37:42 min Rosalinda - Capítulo 28: El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta 37:12 Capítulo 27 Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita Capítulo 26 Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde 39:07 Capítulo 25 Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika 37:42 Capítulo 28 El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta

Capítulo 28 Rosalinda: El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta La compañera de cuarto de Rosalinda causa un incendio y roba a la hija de juguete. Por tenerlo en sus manos, la confunden a ella con Rosalinda, mientras la verdadera mujer está perdida.