Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Alas Rotas
Juegos
'Yo Me Llamo' Capítulo 50
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol
Capítulo 28 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, completa y gratis
Capítulo 28 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, completa y gratis. Por el incendio en el sanatorio todos creen que Rosalinda murió. Descubre aquí la reacción de todos ante la noticia.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
Rosalinda
/
Capítulos
/
Capítulo 28 Rosalinda: El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta
37:42 min
Rosalinda - Capítulo 28:
El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta
37:12
Capítulo 27
Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita
Capítulo 26
Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde
39:07
Capítulo 25
Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika
37:42
Capítulo 28
El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta
Capítulo 28 Rosalinda: El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta
La compañera de cuarto de Rosalinda causa un incendio y roba a la hija de juguete. Por tenerlo en sus manos, la confunden a ella con Rosalinda, mientras la verdadera mujer está perdida.
Por:
Caracol Televisión
|
1 de Octubre, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
37:12
Capítulo 27
Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita
Capítulo 26
Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde
39:07
Capítulo 25
Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika
37:54
Capítulo 25
Valeria le aclara a Alfredo que su hija es Rosalinda y no Fedra
39:43
Capítulo 24
Valeria le cuenta todo a su hijo con Soledad presente
38:35
Capítulo 23
Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika
37:42
Capítulo 28
El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta
Rosalinda
Capítulo 27 Rosalinda: Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita
Rosalinda
Capítulo 26 Rosalinda: Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde
Rosalinda
Capítulo 25 Rosalinda: Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika
Rosalinda
Capítulo 25 Rosalinda: Valeria le aclara a Alfredo que su hija es Rosalinda y no Fedra
Rosalinda
Capítulo 24 Rosalinda: Valeria le cuenta todo a su hijo con Soledad presente
Rosalinda
Capítulo 23 Rosalinda: Rosalinda y Fernando José le dan la bienvenida a su hija, Erika
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series