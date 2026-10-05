39:03 min Rosalinda - Capítulo 30: la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada 37:51 Capítulo 29 Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa 37:42 Capítulo 28 El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta 37:12 Capítulo 27 Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita 39:03 Capítulo 30 la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada

Capítulo 30 Rosalinda: la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada Luego de varios meses viviendo bajo el mando de ‘Miserias’, Rosalinda aprende a robar a cambio de comida. Clara sigue preocupada por saber quién es, pero no logra saber nada aún.