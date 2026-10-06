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Capítulo 31 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Berta pelea por Alfredo

En el Capítulo 31 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, gratis y completa, Berta pelea por Alfredo. Descubre aquí la reacción de Valeria cuando su mano derecha le reclama.

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36:26 min
Rosalinda Cap 6-10.png
Rosalinda - Capítulo 31: Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo
Rosalinda Cap 5-10.png
39:03
Capítulo 30
la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada
Rosalinda Cap 2-10.png
37:51
Capítulo 29
Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa
Rosalinda Cap 1-10.png
37:42
Capítulo 28
El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta
Rosalinda Cap 6-10.png
36:26
Capítulo 31
Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo

Capítulo 31 Rosalinda: Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo

Como Valeria quiere sacar a su hermano de la casa para dejarlo en un hospital porque es ‘un despojo’, Berta se alarma, pues no quiere que Soledad pueda ir a verlo y le reclama por todos sus males.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 5-10.png
39:03
Capítulo 30
la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada
Rosalinda Cap 2-10.png
37:51
Capítulo 29
Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa
Rosalinda Cap 1-10.png
37:42
Capítulo 28
El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta
Rosalinda Cap 30 de septiembre.png
37:12
Capítulo 27
Rosalinda se sube en un árbol y su esposo la visita
Rosalinda Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 26
Alfredo quiere confesar su culpa, pero ya es muy tarde
Rosalinda Cap 28 de septiembre.png
39:07
Capítulo 25
Soledad va a la casa de Valeria por su nieta Érika
Rosalinda Cap 6-10.png
36:26
Capítulo 31
Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo