36:26 min Rosalinda - Capítulo 31: Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo 39:03 Capítulo 30 la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada 37:51 Capítulo 29 Alfredo le grita a su hermana que todo lo malo es su culpa 37:42 Capítulo 28 El Sanatorio se incendia y creen que Rosalinda está muerta 36:26 Capítulo 31 Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo

Capítulo 31 Rosalinda: Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo Como Valeria quiere sacar a su hermano de la casa para dejarlo en un hospital porque es ‘un despojo’, Berta se alarma, pues no quiere que Soledad pueda ir a verlo y le reclama por todos sus males.