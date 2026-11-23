Capítulo 61 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Lucy le confiesa a Aníbal que es infértil En el Capítulo 61 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, gratis y en las mañanas, Lucy le confiesa a Aníbal que es infértil. Descubre aquí la reacción del hombre cuando le revelan todo.