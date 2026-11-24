38:48 min Rosalinda - Capítulo 62: Valeria está cayendo en la seducción de Beto 39:08 Capítulo 61 Lucy le confiesa a Aníbal que es infértil 38:51 Capítulo 60 Alfredo falleció y todos están de luto 39:19 Capítulo 59 Alfredo sufre un infarto y está muy grave 38:48 Capítulo 62 Valeria está cayendo en la seducción de Beto

Capítulo 62 Rosalinda: Valeria está cayendo en la seducción de Beto Con la constante tentación de Beto, sus halagos, su juventud y hasta sus manipulaciones, Valeria pierde el control cuando el hombre se acerca a ella fingiendo admiración y no interés.