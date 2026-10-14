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Capítulo 36 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Rosalinda se transforma en estrella
En el Capítulo 36 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol completa, Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella. Descubre su reacción al ver a la mujer deslumbrante.
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Capítulo 36 Rosalinda: Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
39:45 min
Rosalinda - Capítulo 36:
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
37:35
Capítulo 35
Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores
39:43
Capítulo 34
Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’
Capítulo 33
Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
39:45
Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
Capítulo 36 Rosalinda: Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
Con la ayuda de Natalia y siendo conocida como Paloma, Rosalinda se transforma en toda una superestrella. Con ropa nueva, maquillaje y peinado, la mujer deslumbra a todos con su belleza.
Por:
Caracol Televisión
|
14 de Octubre, 2026
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37:35
Capítulo 35
Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores
39:43
Capítulo 34
Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’
Capítulo 33
Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
39:05
Capítulo 32
Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija
36:26
Capítulo 31
Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo
39:03
Capítulo 30
la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada
39:45
Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
Rosalinda
Capítulo 35 Rosalinda: Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores
Rosalinda
Capítulo 34 Rosalinda: Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’
Rosalinda
Capítulo 33 Rosalinda: Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
Rosalinda
Capítulo 32 Rosalinda: Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija
Rosalinda
Capítulo 31 Rosalinda: Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo
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Capítulo 30 Rosalinda: la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada
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