39:45 min Rosalinda - Capítulo 36: Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella 37:35 Capítulo 35 Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores 39:43 Capítulo 34 Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’ Capítulo 33 Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José 39:45 Capítulo 36 Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella

Capítulo 36 Rosalinda: Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella Con la ayuda de Natalia y siendo conocida como Paloma, Rosalinda se transforma en toda una superestrella. Con ropa nueva, maquillaje y peinado, la mujer deslumbra a todos con su belleza.