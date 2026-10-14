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Capítulo 36 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Rosalinda se transforma en estrella

En el Capítulo 36 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol completa, Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella. Descubre su reacción al ver a la mujer deslumbrante.

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39:45 min
Rosalinda Cap 14-10.png
Rosalinda - Capítulo 36: Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
Rosalinda Cap 13-10.png
37:35
Capítulo 35
Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores
Rosalinda Cap 9-10.png
39:43
Capítulo 34
Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’
Rosalinda Cap 8-10 .png
Capítulo 33
Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
Rosalinda Cap 14-10.png
39:45
Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella

Capítulo 36 Rosalinda: Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella

Con la ayuda de Natalia y siendo conocida como Paloma, Rosalinda se transforma en toda una superestrella. Con ropa nueva, maquillaje y peinado, la mujer deslumbra a todos con su belleza.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 13-10.png
37:35
Capítulo 35
Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores
Rosalinda Cap 9-10.png
39:43
Capítulo 34
Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’
Rosalinda Cap 8-10 .png
Capítulo 33
Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
Rosalinda Cap 7-10.png
39:05
Capítulo 32
Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija
Rosalinda Cap 6-10.png
36:26
Capítulo 31
Berta enfrenta a Valeria por el estado de Alfredo
Rosalinda Cap 5-10.png
39:03
Capítulo 30
la mujer pasa meses en la calle sin ser encontrada
Rosalinda Cap 14-10.png
39:45
Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella