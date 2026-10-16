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Capítulo 38 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Alex discute con Rosalinda

En el Capítulo 38 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez. Descubre cómo reacciona la mujer al ver que es controlada por completo.

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43:25 min
Rosalinda Cap 16-10.png
Rosalinda - Capítulo 38: Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez
Rosalina Cap 15-10.png
38:02
Capítulo 37
Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria
Rosalinda Cap 14-10.png
39:45
Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
Rosalinda Cap 13-10.png
37:35
Capítulo 35
Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores
Rosalinda Cap 16-10.png
43:25
Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez

Capítulo 38 Rosalinda: Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez

Ante la situación incómoda de estar con el dueño del club, Álex regaña a Paloma y le exige irse de inmediato, aunque tenga una actuación pendiente. La mujer se enoja por haber sido avergonzada.

Por: Caracol Televisión
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Rosalina Cap 15-10.png
38:02
Capítulo 37
Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria
Rosalinda Cap 14-10.png
39:45
Capítulo 36
Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella
Rosalinda Cap 13-10.png
37:35
Capítulo 35
Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores
Rosalinda Cap 9-10.png
39:43
Capítulo 34
Rosalinda empieza clases de canto bajo el nombre de ‘Paloma’
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Capítulo 33
Lucy confronta a Fedra sobre sus planes de quedarse con Fernando José
Rosalinda Cap 7-10.png
39:05
Capítulo 32
Fernando José quiere volver a México por la situación de su hija
Rosalinda Cap 16-10.png
43:25
Capítulo 38
Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez