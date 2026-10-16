43:25 min Rosalinda - Capítulo 38: Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez 38:02 Capítulo 37 Fernando José se entera de que Abril es hija de Valeria 39:45 Capítulo 36 Álex transforma a ‘Paloma’ en una superestrella 37:35 Capítulo 35 Álex se encuentra con Fernando José en el puesto de flores 43:25 Capítulo 38 Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez

Capítulo 38 Rosalinda: Álex y ‘Paloma’ discuten por primera vez Ante la situación incómoda de estar con el dueño del club, Álex regaña a Paloma y le exige irse de inmediato, aunque tenga una actuación pendiente. La mujer se enoja por haber sido avergonzada.