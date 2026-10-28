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Capítulo 46 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Fernando José no se quiere casar con Fedra

En el Capítulo 46 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol gratis, Fernando José no se quiere casar con Fedra. Descubre aquí la reacción de la mujer que ha aceptado migajas todo este tiempo.

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39:22 min
Rosalina Cap 28-10.png
Rosalinda - Capítulo 46: Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
Rosalinda Cap 27-10.png
39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión
Rosalinda Cap 26-10.png
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
Rosalinda Cap 23-10.png
39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte
Rosalina Cap 28-10.png
39:22
Capítulo 46
Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra

Capítulo 46 Rosalinda: Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra

Justo cuando la mujer empieza a terminar los preparativos para su matrimonio, Fernando se retracta de su decisión de aceptar casarse. Fedra le ruegue que se deje amar y no la abandone por otra.

Por: Caracol Televisión
|
Rosalinda Cap 27-10.png
39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión
Rosalinda Cap 26-10.png
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
Rosalinda Cap 23-10.png
39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte
Rosalinda Cap 22-10.png
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Rosalinda Cap 21-10.png
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda Cap 20-10.png
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
Rosalina Cap 28-10.png
39:22
Capítulo 46
Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra