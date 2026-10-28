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Capítulo 46 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Fernando José no se quiere casar con Fedra
En el Capítulo 46 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol gratis, Fernando José no se quiere casar con Fedra. Descubre aquí la reacción de la mujer que ha aceptado migajas todo este tiempo.
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Caracol TV
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Rosalinda
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Capítulos
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Capítulo 46 Rosalinda: Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
39:22 min
Rosalinda - Capítulo 46:
Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte
39:22
Capítulo 46
Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
Capítulo 46 Rosalinda: Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
Justo cuando la mujer empieza a terminar los preparativos para su matrimonio, Fernando se retracta de su decisión de aceptar casarse. Fedra le ruegue que se deje amar y no la abandone por otra.
Por:
Caracol Televisión
|
28 de Octubre, 2026
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39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
39:09
Capítulo 43
Valeria dice que está en su lecho de muerte
37:45
Capítulo 42
Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Capítulo 41
Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
39:46
Capítulo 40
Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
39:22
Capítulo 46
Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
Rosalinda
Capítulo 45 Rosalinda: Paloma hace su debut en televisión
Rosalinda
Capítulo 44 Rosalinda: Paloma rechaza a Fernando José y se altera
Rosalinda
Capítulo 43 Rosalinda: Valeria dice que está en su lecho de muerte
Rosalinda
Capítulo 42 Rosalinda: Fernando José y Paloma se unen para cantar una canción
Rosalinda
Capítulo 41 Rosalinda: Fedra está muy alterada por conocer a Paloma
Rosalinda
Capítulo 40 Rosalinda: Lucy se casa con Aníbal en una hermosa ceremonia
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