36:50 min Rosalinda - Capítulo 49: Valeria recuerda su trauma del pasado 38:12 Capítulo 50 Beto se casa con Abril, la hija de Valeria 39:16 Capítulo 48 Paloma recuerda a su hija, Érika 38:48 Capítulo 47 Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma 36:50 Capítulo 49 Valeria recuerda su trauma del pasado

Capítulo 49 Rosalinda: Valeria recuerda su trauma del pasado Ante las insistentes llamadas de su antiguo chofer y padre de Abril, Valeria está asustada por volver a ver al hombre que abusó de ella cuando era más joven y la razón por la cual tuvo a su hija.