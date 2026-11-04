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Capítulo 49'Rosalinda', novela mexicana de Caracol, Valeria recuerda su trauma

En el Capítulo 49 de 'Rosalinda', novela mexicana de Caracol en las mañanas, Valeria recuerda su trauma del pasado y el abuso que sufrió. Descubre aquí el culpable y por qué desprecia tanto a Abril.

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36:50 min
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Rosalinda - Capítulo 49: Valeria recuerda su trauma del pasado
Rosalinda Cap 4-11.png
38:12
Capítulo 50
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
Rosalinda Cap 30-10.png
39:16
Capítulo 48
Paloma recuerda a su hija, Érika
Rosalinda Cap 29-10.png
38:48
Capítulo 47
Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
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36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado

Capítulo 49 Rosalinda: Valeria recuerda su trauma del pasado

Ante las insistentes llamadas de su antiguo chofer y padre de Abril, Valeria está asustada por volver a ver al hombre que abusó de ella cuando era más joven y la razón por la cual tuvo a su hija.

Por: Caracol Televisión
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Rosalinda Cap 4-11.png
38:12
Capítulo 50
Beto se casa con Abril, la hija de Valeria
Rosalinda Cap 30-10.png
39:16
Capítulo 48
Paloma recuerda a su hija, Érika
Rosalinda Cap 29-10.png
38:48
Capítulo 47
Fedra sabe la verdadera identidad de Paloma
Rosalina Cap 28-10.png
39:22
Capítulo 46
Fernando José quiere cancelar la boda con Fedra
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39:29
Capítulo 45
Paloma hace su debut en televisión
Rosalinda Cap 26-10.png
39:13
Capítulo 44
Paloma rechaza a Fernando José y se altera
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36:50
Capítulo 49
Valeria recuerda su trauma del pasado