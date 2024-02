Nicki Nicole confirmó su ruptura con Peso Pluma tras video del mexicano con otra mujer: esto dijo

Hassan Emilio Kabande, más conocido como Peso Pluma , vuelve a protagonizar un escándalo en el mundo del entretenimiento y esta vez es por cuenta de un video que se volvió viral en redes sociales donde se le puede ver de espaldas caminando tomado de la mano de una mujer que no es su novia Nicki Nicole . Se ha dicho que esto sucedió en un casino de Las Vegas, después del Super Bowl el 11 de febrero.

Desde que el clip y una foto en la que están sonriendo con la misteriosa dama empezaron a ser replicadas en X, muchos usuarios especularon sobre qué pudo haber sucedido entre la pareja, pues llevaban algunos meses como novios y asistieron a varios eventos juntos. Otros internautas esperaban que alguno de los dos se pronunciara y diera declaraciones sobre su relación sentimental.

Mira también: Peso Pluma protagoniza una polémica tras arrojarle toda una botella de agua a uno de sus fans

Después de algunas horas de que la noticia fuera ampliamente replicada, la intérprete de 'Otra Noche' y 'Entre Nosotros' acudió a su perfil de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, y eliminó las fotos en las que aparecía con Peso Pluma.

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas



Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con el en su Instagram pic.twitter.com/GCtBpfDhRr — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024

Acto seguido, publicó una historia con un mensaje breve, pero contundente sobre cómo descubrió que su novio le había sido infiel durante el fin de semana del Super Bowl en Estados Unidos:

Publicidad

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta y se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto... Yo ahí no me quedo y me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar".

Te puede interesar: Por este video junto a Anitta dicen que Peso Pluma es “el hombre más fiel del mundo”

Por supuesto, los fans de Nicole han utilizado plataformas como X para expresar su apoyo con la cantante y esto ha desatado, de igual forma, una oleada de críticas hacia el intérprete de 'Ella Baila Sola'; incluso, han recordado que ella estuvo involucrada con 'Trueno'.

UFFF TIRO LA POSTA NICKI NICOLE pic.twitter.com/KtYoko4fEk — Fran (@frabigol) February 13, 2024

Publicidad

¿Cómo inició la relación de Peso Pluma y Nicki Nicole?