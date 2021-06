Nicki Nicole: una artista de composición, versatilidad y estilo propio destacada en el trap

En poco más de un par de años, Nicki Nicole se ha convertido en un icono como referente femenina del trap y de la música latina en Argentina y otros países hispanohablantes, algo que piensa utilizar en pro de las demás: "Las que estamos ahora de actualidad tenemos que luchar por la visibilidad de otras mujeres en la música", declara.

"Cuando yo llegué al género de la música 'freestyle ', ya había muchas artistas que se habían esforzado muchísimo para que las que venían tuvieran su huequito en la industria y ahora es mi turno, el de seguir luchando por ello", insiste esta firme defensora de los derechos de la mujer en la música antes de apostillar: "Nunca faltaron mujeres, sino gente que las vea".

En ese sentido, recuerda cómo su compatriota Cazzu la animó a participar en uno de sus conciertos. "Es increíble no solo musicalmente sino también como persona. Me invitó para cantar una sola canción y la verdad que fue genial. Siempre la estaré agradecida", recuerda.

Cuenta que si hubo algo que siempre rigió su infancia, fue el sueño de triunfar en la música y las ganas de hacerlo realidad. Y ahora, con casi 21 años a su espalda, se muestra orgullosa de haber cumplido aquel "sueño que tanto le atraía" desde bien pequeña.

Fue en 2019 cuando Nicole Denise Cucco, más conocida como Nicki Nicole (Rosario, Argentina, 2000) dio el salto a la fama con su primer sencillo 'Wapo Traketero', que alcanzó el disco de oro en España y que arrasó en reproducciones y escuchas de YouTube y Spotify. Desde entonces, no ha parado de crecer.

Ella representa la nueva generación que conquista el mundo con un talento implacable para su juventud, capacidad para la composición, versatilidad y un estilo propio, generando de esta manera furor dentro de la comunidad artística.

"De un momento para otro me vi siendo el foco de atención de mucha gente en muchos países. No fue algo progresivo, sino un boom, y no me lo esperaba para nada. Me costó un poco reaccionar a ello, siempre quería dar lo mejor de mí y no pude disfrutarlo, pero lo bueno es que ahora tengo los pies en la tierra y sé como seguir hacia delante", apunta.

Tras varias sesiones junto a Bizarrap, su productor musical, llegó su álbum de debut, 'Recuerdos' (2019), en el que combina los géneros del trap, el soul, pop y el R&B.

Después de numerosos éxitos como 'Años luz', 'Colocao', 'Mamichula' (con el cantante argentino Trueno), 'No Toque Mi Naik' (junto a Lunay) y 'Ella No Es Tuya Remix' (con Myke Towers y Rochy RD), ahora prepara su segundo disco, cuyas labores de producción continúa en España.

A pesar de que no puede desvelar ningún detalle de cómo será su segundo álbum de estudio, ha avanzado que "habrá muchas colaboraciones, tanto de artistas nacionales como internacionales", y que prevé su lanzamiento hacia otoño de este mismo año.

"La idea es que salga ya en octubre; tenía que haber sido en agosto, pero por la covid decidimos retrasarlo y ahora estamos con los últimos retoques", señala al respecto.

Lo que sí tiene claro la joven es que habrá gira por España el año que viene para presentar sus últimos temas, entre los que se incluye una reciente colaboración con el artista español Delaossa. "Es una canción que lo va a partir", pronostica.

Asimismo, ha dejado caer algunos de los artistas españoles con los que le gustaría colaborar en sus próximas canciones, como C.Tangana, Bad Gyal o Rosalía. "Conocerla va a cambiar mi manera de ver la música", opina sobre un posible dueto con la autora de "Malamente". EFE