Peso Pluma protagoniza una polémica tras arrojarle toda una botella de agua a uno de sus fans

Peso Pluma es uno de los artistas mexicanos que tuvieron más éxito durante el 2023, esto, después de hacer parte de la canción ‘Ella baila sola’ de Eslabón Armado, en la que colaboró y saltó a la fama debido a su particular tono de voz.

El artista ya ha tenido la oportunidad de presentarse en premiaciones internacionales y demostrar su talento frente a otros colegas. De hecho, hace poco se robó la atención gracias a un show junto a Anitta , pues la brasileña le bailó de manera sensual y muchos querían ver su reacción.

Ahora, el cantante está en medio de la polémica, pues se filtró un video tomado, al parecer, durante una de sus presentaciones. Y es que sus seguidores y detractores han cuestionado lo que se ve allí y le reclaman por su actitud.

Y es que el mexicano aparece caminando sobre una tarima, mientras que el público lo ve desde un nivel más bajo y uno de los hombres que está allí le toca una de sus piernas, como si estuviera llamando su atención para que lo mirara.

Posteriormente, Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma, patea un vaso de plástico que está justo frente a él, pero según parece en la filmación, lo hace dirigido a este mismo fanático, lo que le inicia un patrón.

Finalmente, cuando llega al extremo de la tarima, se da la vuelta y al estar suficientemente cerca, el intérprete de ‘Rosa pastel’ le da un pequeño giro a una botella de agua que lleva en las manos y es entonces el momento en el que la arroja al seguidor dentro del público.

Para sus seguidores quedaría claro que no es un accidente, pues el artista estira un poco su brazo y no lo quita del lugar hasta que ya no queda líquido dentro de la misma, lo que ha causado aún más polémica entre los usuarios de Internet.

Entre las reacciones algunos cuestionan si esto fue intencional o si se trató de una casualidad desafortunada. Mientras que también hay quienes han aprovechado para manifestar su desacuerdo con el cantante y asegurar que su personalidad es así, lo que reprochan por completo.

Sin embargo, otros fanáticos del cantante insisten en que el hombre del público tal vez le dijo algo que le molestó al artista o la razón incluso pudo haber sido el toque en la pierna, pues desde ese momento es que parece molesto.