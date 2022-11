¡Miley Cyrus ya tiene 30 años! Conoce aquí cuáles han sido sus escándalos más sonados

Sin lugar a dudas, Miley Cyrus se ha convertido en toda una estrella que no le teme a las críticas, pues tanto en sus redes sociales como en sus proyectos musicales divierte con diferentes facetas que van desde la personalidad más dulce hasta la más atrevida y arriesgada que han desatado todo tipo de comentarios en redes sociales. Por ese motivo, descubre en esta nota cuáles han sido sus escándalos más sonados.



Su rivalidad con Selena Gómez

Cuando todavía era una adolescente, la intérprete de 'Malibu' dejó de relacionarse con Gómez, pues ambas llegaron a enamorarse del mismo chico: Nick Jonas. Aunque el incómodo momento fue muy sonado, con el tiempo volvieron a tener un vínculo cordial, de hecho Miley "defendió" a su colega cuando Stephano Gabanna la llamó "fea".

Mira también: Avión en el que viajaba Miley Cyrus tuvo que aterrizar de emergencia tras ser impactado por un rayo



Su videoclip de 'Wrecking ball'

Apenas cumplió la mayoría de edad, Cyrus buscó la manera de borrar por completo su imagen de "niña buena" con la que la reconocían durante durante sus años en Disney, de manera que publicó el video oficial de 'Wrecking ball' en donde aparecía desnuda encima de una una gran bola de demolición. Actualmente, el clip cuenta con más de mil millones de visualizaciones en YouTube.

Su presentación en los VMA's 2013

Uno lo delos premios más recordados en la historia de Hollywood posiblemente fueron los VMA's 2013 no precisamente por los galardonados, sino por la memorable presentación de Cyrus, quien se subió al escenario ligera de ropa para interpretar los temas 'We Can't Stop' y 'Blurred Lines' ft. Robin Thicke. Lo curioso del caso es que hizo un baile que fue calificado por muchos como "vulgar", y que dejó a más de un artista famoso con la boca abierta.

Te puede interesar: Miley Cyrus paró su concierto para ir a vomitar y aseguró que Bogotá fue uno de sus mejores shows



Su relación con Liam Hemsworth