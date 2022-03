Tras el anunció de su gira por Latinoamérica, Miley Cyrus conmocionó a sus fanáticos en Colombia, quienes en pocas horas agotaron la boletería en el momento en el que inició su venta.

Después de presentarse en Chile y Argentina, la artista estadounidense arribó a Bogotá para poner a vibrar el Movistar Arena, en donde miles de fanáticos la esperan.

Su llegada a suelo colombiano fue en la noche del 20 de marzo, por lo que cientos de sus fanáticos la esperaron en las calles y algunos hoteles en los que posiblemente se hospedaría.

Cuando la reina del pop/rock finalmente llegó al hotel, hubo una gran cantidad de fanáticos que no pudo contenerse ante su presencia y escoltaron todo el recorrido de la camioneta blindada.

"Gracias por una legendaria bienvenida Colombia", fue el mensaje que dejó la artista en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram para compartir cómo fue su llegada.

Sin embargo, no todo fue color rosa, pues la multitud golpeó fuertemente los vidrios de la camioneta y no permitió un ingreso rápido, por lo que la cantante no se sintió bastante cómoda.

Brandi Cyrus y Tish Cyrus reaccionan al recibimiento de los fans de @MileyCyrus en Colombia 🇨🇴 #MileyEnColombia pic.twitter.com/JZ1EeGU9Gp — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 21, 2022

A pesar de que en otros países el recibimiento ha sido igual, en Colombia la seguridad no estuvo lo suficientemente preparada para recibir esta cantidad de gente, por lo que no salió al balcón a saludar a los fanáticos que la esperaban ansiosos.

Sin embargo, Miley no dejó de demostrar su agradecimiento a sus fanáticos colombianos y crear una mayor expectativa sobre lo que será su show.