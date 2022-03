Miley Cyrus paró su concierto para ir a vomitar y aseguró que Bogotá fue uno de sus mejores shows

El concierto de la cantante estadounidense Miley Cyrus en el Movistar Arena de Bogotá el pasado lunes festivo dejó a sus fanáticos con ganas de más, pues el vestuario, la puesta en escena, la energía que proyectó en el escenario y su sinceridad cautivó a todo el público expectante que esperaba entonar sus exitosos temas musicales.

Antes de deslumbrar en tarima, la intérprete de 'We can't stop' tuvo la oportunidad de encontrarse personalmente con algunos de sus seguidores, la mayoría jóvenes, que no dudaron en expresarle admiración. En los videos posteados en Twitter, se les ve riendo y hablando en el backstage, mientras ella destaca los atuendos coloridos que escogieron para disfrutar del show.

📽️ | Miley Cyrus conociendo fans en el Movistar Arena de Colombia! pic.twitter.com/1HgZXbZMCC — Miley Cyrus Venezuela ⚓ (@MileyCyrusVEN) March 22, 2022

Minutos después Cyrus apareció en el escenario durante casi dos horas en las que pudo cantar, bailar, saludar a varios de los asistentes y demostrar el ícono del rock en el que se ha convertido luego de ganar reconocimiento por su participación en 'Hannah Montana'.

No obdtante, uno de los momentos que más llamó la atención del público, fue cuando Cyrus aseguró que se encontraba un poco indispuesta. Decidida a terminar el show que tanto esperaron los jóvenes colombianos, la artista pidió unos minutos para ir a vomitar y regresar más recargada que nunca.

Según se dio a conocer, habría presentado malestar por la altura de Bogotá. Además, se apresuró a señalar que la capital se convirtió en uno de sus espectáculos favoritos de lo que ha recorrido en su tour.

Diferentes internautas se han tomado las plataformas digitales para exaltar su trabajo y para agradecerle por tener en cuenta a Colombia dentro de su gira.

