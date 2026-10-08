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Capítulo 53: Capítulo 55 Rafael Orozco

El examigo de Rafa estaba con su nueva “familia” viendo el partido; cuando terminó, llegaron a la casa y, en medio de la noche, salió de su cuarto a confesarle a Coraima sus sentimientos hacia ella.

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Nos vemos luego
¡Veámonos!

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
40:15 min
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Rafael Orozco - Capítulo 53: Teto Tello celebra el triunfo del Junior y abre su corazón a Coraima
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40:29
Capítulo 52
Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe
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22:29
Capítulo 51
Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja
plantilla 1280 x 720 (6).png
42:15
Capítulo 50
Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa
plantilla 1280 x 720 (30).png
40:15
Capítulo 53
Teto Tello celebra el triunfo del Junior y abre su corazón a Coraima

Capítulo 53 Rafael Orozco: Teto Tello celebra el triunfo del Junior y abre su corazón a Coraima

El examigo de Rafa estaba con su nueva “familia” viendo el partido; cuando terminó, llegaron a la casa y, en medio de la noche, salió de su cuarto a confesarle a Coraima sus sentimientos hacia ella.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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4d737055-a005-4409-8bf0-da629332877f.png
40:29
Capítulo 52
Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe
plantilla 1280 x 720 (21).png
22:29
Capítulo 51
Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja
plantilla 1280 x 720 (6).png
42:15
Capítulo 50
Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa
plantilla 1280 x 720 (14).png
41:10
Capítulo 49
Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
CAP.png
21:17
Capítulo 48
Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica
IMAG CAP 47 RAFA.png
20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
plantilla 1280 x 720 (30).png
40:15
Capítulo 53
Teto Tello celebra el triunfo del Junior y abre su corazón a Coraima