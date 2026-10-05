42:15 min Rafael Orozco - Capítulo 50: Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa 41:10 Capítulo 49 Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella 21:17 Capítulo 48 Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica 20:57 Capítulo 47 Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección 42:15 Capítulo 50 Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa

Capítulo 50 Rafael Orozco: Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa El deportista le envía unas flores amarillas a Clara y ella no se muestra feliz al recibir el regalo, pues no para de pensar en su amado, Rafa. Su hermana le aconseja que vuelva a Valledupar por él.