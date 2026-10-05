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Capítulo 50 'Rafael Orozco, El Ídolo'

El deportista le envía unas flores amarillas a Clara y ella no se muestra feliz al recibir el regalo, pues no para de pensar en su amado, Rafa. Su hermana le aconseja que vuelva a Valledupar por él.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
42:15 min
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Rafael Orozco - Capítulo 50: Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa
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41:10
Capítulo 49
Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
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21:17
Capítulo 48
Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica
IMAG CAP 47 RAFA.png
20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
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42:15
Capítulo 50
Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa

Capítulo 50 Rafael Orozco: Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa

El deportista le envía unas flores amarillas a Clara y ella no se muestra feliz al recibir el regalo, pues no para de pensar en su amado, Rafa. Su hermana le aconseja que vuelva a Valledupar por él.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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41:10
Capítulo 49
Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
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21:17
Capítulo 48
Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica
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20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
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21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano 
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21:27
Capítulo 45
Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios
CAPÍTULO 44 RAFAEL OROZCO
21:10
Capítulo 44
Rafael trata de reconquistar a Clara Cabello con una serenata
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42:15
Capítulo 50
Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa