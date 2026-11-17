37:10 min Rafael Orozco - Capítulo 78: Jacinto casi es llevado a la cárcel por defender a su mujer 38:38 Capítulo 77 Jacinto quiere recuperar su casa y se lleva una sorpresa 40:07 Capítulo 76 El cantante le da un regalo al amor de su vida, Clara 41:27 Capítulo 75 Clara viaja para despedirse de su padre y de Rafa 37:10 Capítulo 78 Jacinto casi es llevado a la cárcel por defender a su mujer

Capítulo 78 Rafael Orozco: Jacinto casi es llevado a la cárcel por defender a su mujer El hombre que se quedó con su casa va y le propone que él le devuelve su hogar con la condición de que apuesten a Mariela. Jacinto no está nada de acuerdo y lo golpea, pero llegan a un acuerdo.