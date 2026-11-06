41:45 min Rafael Orozco - Capítulo 72: Teto vive una aventura y Jacinto tiene nuevo pasatiempo 41:41 Capítulo 71 Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo 42:00 Capítulo 70 Mariela habla seriamente con las hijas de Jacinto 41:26 Capítulo 69 Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas 41:45 Capítulo 72 Teto vive una aventura y Jacinto tiene nuevo pasatiempo

Capítulo 72 Rafael Orozco: Teto vive una aventura y Jacinto tiene nuevo pasatiempo Teto se encarga de repartir las invitaciones de la fiesta más importante del pueblo y conquista a su nueva suegra. Por otro lado, Jacinto busca cómo conseguir dinero y empieza con peleas de gallos.