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Capítulo 72 Rafael Orozco: completo y gratis

Teto se encarga de repartir las invitaciones de la fiesta más importante del pueblo y conquista a su nueva suegra. Por otro lado, Jacinto busca cómo conseguir dinero y empieza con peleas de gallos.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
41:45 min
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Rafael Orozco - Capítulo 72: Teto vive una aventura y Jacinto tiene nuevo pasatiempo
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41:41
Capítulo 71
Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo
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42:00
Capítulo 70
Mariela habla seriamente con las hijas de Jacinto
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41:26
Capítulo 69
Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas
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41:45
Capítulo 72
Teto vive una aventura y Jacinto tiene nuevo pasatiempo

Capítulo 72 Rafael Orozco: Teto vive una aventura y Jacinto tiene nuevo pasatiempo

Teto se encarga de repartir las invitaciones de la fiesta más importante del pueblo y conquista a su nueva suegra. Por otro lado, Jacinto busca cómo conseguir dinero y empieza con peleas de gallos.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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41:41
Capítulo 71
Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo
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42:00
Capítulo 70
Mariela habla seriamente con las hijas de Jacinto
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41:26
Capítulo 69
Teto Tello ayudó a la justicia y olvidaron sus problemas
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41:04
Capítulo 68
Mariela descubre que Jacinto le debe dinero al pueblo
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41:38
Capítulo 67
Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio
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41:06
Capítulo 66
Rafa tiene una charla seria con Reginaldo sobre Clara
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41:45
Capítulo 72
Teto vive una aventura y Jacinto tiene nuevo pasatiempo