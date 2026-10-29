Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Corazón de Guerrero
Capítulo 70 Yo Me Llamo
Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 67 Rafael Orozco, el ídolo, completo y gratis

En medio de la boda de su hermana, Clara da unas palabras y dice que está cansada de que toda su familia le pida escoger entre Rafa y Reginaldo y les asegura que no se quedará con ninguno.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
41:38 min
Thumbnail
Rafael Orozco - Capítulo 67: Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio
Thumbnail
41:06
Capítulo 66
Rafa tiene una charla seria con Reginaldo sobre Clara
plantilla 1280 x 720 (5).png
42:05
Capítulo 65
Teto pasa la noche con Coraima y el esposo de ella sospecha
plantilla 1280 x 720 (16).png
41:34
Capítulo 64
Coraima le dice a Teto que lo extraña y tienen una cita
Thumbnail
41:38
Capítulo 67
Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio

Capítulo 67 Rafael Orozco: Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio

En medio de la boda de su hermana, Clara da unas palabras y dice que está cansada de que toda su familia le pida escoger entre Rafa y Reginaldo y les asegura que no se quedará con ninguno.

Por: Juanita Ángel Maldonado
|
Thumbnail
41:06
Capítulo 66
Rafa tiene una charla seria con Reginaldo sobre Clara
plantilla 1280 x 720 (5).png
42:05
Capítulo 65
Teto pasa la noche con Coraima y el esposo de ella sospecha
plantilla 1280 x 720 (16).png
41:34
Capítulo 64
Coraima le dice a Teto que lo extraña y tienen una cita
plantilla 1280 x 720 (37).png
41:15
Capítulo 63
Teto Tello se encuentra con el gringo y él le da un trabajo
plantilla 1280 x 720 (26).png
41:56
Capítulo 62
Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa
plantilla 1280 x 720 (3).png
41:55
Capítulo 61
Rafa llama a casa de Clara para contarle que aún canta por ella
Thumbnail
41:38
Capítulo 67
Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio