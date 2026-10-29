41:38 min Rafael Orozco - Capítulo 67: Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio 41:06 Capítulo 66 Rafa tiene una charla seria con Reginaldo sobre Clara 42:05 Capítulo 65 Teto pasa la noche con Coraima y el esposo de ella sospecha 41:34 Capítulo 64 Coraima le dice a Teto que lo extraña y tienen una cita 41:38 Capítulo 67 Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio

Capítulo 67 Rafael Orozco: Clara Cabello no aguanta más la presión y rompe el silencio En medio de la boda de su hermana, Clara da unas palabras y dice que está cansada de que toda su familia le pida escoger entre Rafa y Reginaldo y les asegura que no se quedará con ninguno.



