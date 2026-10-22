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Capítulo 62 Rafael Orozco, completo y gratis
La mujer dice que no puede estar toda su vida extrañando a Rafael. Reginaldo al fin entiende qué sucede con Clara y le dice que vayan a hacer un hueco en la tierra para enterrar ese amor del pasado.
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Rafael Orozco
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Capítulo 62 Rafael Orozco: Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa
41:56 min
Rafael Orozco - Capítulo 62:
Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa
41:55
Capítulo 61
Rafa llama a casa de Clara para contarle que aún canta por ella
41:55
Capítulo 60
Clara está con Reginaldo y él le da una sorpresa
42:05
Capítulo 59
Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión
41:56
Capítulo 62
Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa
Capítulo 62 Rafael Orozco: Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa
La mujer dice que no puede estar toda su vida extrañando a Rafael. Reginaldo al fin entiende qué sucede con Clara y le dice que vayan a hacer un hueco en la tierra para enterrar ese amor del pasado.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
22 de Octubre, 2026
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41:55
Capítulo 61
Rafa llama a casa de Clara para contarle que aún canta por ella
41:55
Capítulo 60
Clara está con Reginaldo y él le da una sorpresa
42:05
Capítulo 59
Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión
41:24
Capítulo 58
Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa
41:30
Capítulo 57
El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
42:07
Capítulo 56
Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
41:56
Capítulo 62
Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa
Rafael Orozco
Capítulo 61 Rafael Orozco: Rafa llama a casa de Clara para contarle que aún canta por ella
Rafael Orozco
Capítulo 60 Rafael Orozco: Clara está con Reginaldo y él le da una sorpresa
Rafael Orozco
Capítulo 59 Rafael Orozco: Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión
Rafael Orozco
Capítulo 58 Rafael Orozco: Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa
Rafael Orozco
Capítulo 57 Rafael Orozco: El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
Rafael Orozco
Capítulo 56 Rafael Orozco: Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
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