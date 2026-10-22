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Capítulo 62 Rafael Orozco, completo y gratis

La mujer dice que no puede estar toda su vida extrañando a Rafael. Reginaldo al fin entiende qué sucede con Clara y le dice que vayan a hacer un hueco en la tierra para enterrar ese amor del pasado.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
41:56 min
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Rafael Orozco - Capítulo 62: Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa
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41:55
Capítulo 61
Rafa llama a casa de Clara para contarle que aún canta por ella
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41:55
Capítulo 60
Clara está con Reginaldo y él le da una sorpresa
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42:05
Capítulo 59
Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión
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41:56
Capítulo 62
Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa

Capítulo 62 Rafael Orozco: Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa

La mujer dice que no puede estar toda su vida extrañando a Rafael. Reginaldo al fin entiende qué sucede con Clara y le dice que vayan a hacer un hueco en la tierra para enterrar ese amor del pasado.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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41:55
Capítulo 61
Rafa llama a casa de Clara para contarle que aún canta por ella
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41:55
Capítulo 60
Clara está con Reginaldo y él le da una sorpresa
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42:05
Capítulo 59
Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión
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41:24
Capítulo 58
Clara le hace una confesión a su hermana sobre su vida amorosa
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41:30
Capítulo 57
El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
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42:07
Capítulo 56
Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
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41:56
Capítulo 62
Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa