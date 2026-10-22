41:56 min Rafael Orozco - Capítulo 62: Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa 41:55 Capítulo 61 Rafa llama a casa de Clara para contarle que aún canta por ella 41:55 Capítulo 60 Clara está con Reginaldo y él le da una sorpresa 42:05 Capítulo 59 Clara invita a Reginaldo a una cita y le hace una confesión 41:56 Capítulo 62 Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa

Capítulo 62 Rafael Orozco: Clara recuerda las palabras de su hermana y no para de pensar en Rafa La mujer dice que no puede estar toda su vida extrañando a Rafael. Reginaldo al fin entiende qué sucede con Clara y le dice que vayan a hacer un hueco en la tierra para enterrar ese amor del pasado.