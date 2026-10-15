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Capítulo 60 Yo Me Llamo
Murió Germán Quintero, de 'Escobar, patrón del mal'
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Programación de Caracol
Capítulo 57 Rafael Orozco, completo y gratis
Tras aceptar la propuesta de su profesora, Rafa emprende un viaje a Bogotá y llama a sus amistades que viven en la ciudad para compartir un rato, sobre todo a Teto para arreglar las diferencias.
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Caracol TV
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Rafael Orozco
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Capítulo 57 Rafael Orozco: El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
41:30 min
Rafael Orozco - Capítulo 57:
El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
42:07
Capítulo 56
Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
41:10
Capítulo 55
Los amigos del cantante viajan a Bogotá
41:58
Capítulo 54
Clara está en clase y piensa en Rafael
41:30
Capítulo 57
El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
Capítulo 57 Rafael Orozco: El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
Tras aceptar la propuesta de su profesora, Rafa emprende un viaje a Bogotá y llama a sus amistades que viven en la ciudad para compartir un rato, sobre todo a Teto para arreglar las diferencias.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
15 de Octubre, 2026
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42:07
Capítulo 56
Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
41:10
Capítulo 55
Los amigos del cantante viajan a Bogotá
41:58
Capítulo 54
Clara está en clase y piensa en Rafael
40:15
Capítulo 53
Teto Tello celebra el triunfo del Junior y abre su corazón a Coraima
40:29
Capítulo 52
Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe
22:29
Capítulo 51
Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja
41:30
Capítulo 57
El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
Rafael Orozco
Capítulo 56 Rafael Orozco: Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
Rafael Orozco
Capítulo 55 Rafael Orozco: Los amigos del cantante viajan a Bogotá
Rafael Orozco
Capítulo 54 Rafael Orozco: Clara está en clase y piensa en Rafael
Rafael Orozco
Capítulo 53 Rafael Orozco: Teto Tello celebra el triunfo del Junior y abre su corazón a Coraima
Rafael Orozco
Capítulo 52 Rafael Orozco: Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe
Rafael Orozco
Capítulo 51 Rafael Orozco: Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja
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