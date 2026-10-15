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Capítulo 57 Rafael Orozco, completo y gratis

Tras aceptar la propuesta de su profesora, Rafa emprende un viaje a Bogotá y llama a sus amistades que viven en la ciudad para compartir un rato, sobre todo a Teto para arreglar las diferencias.

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Nos vemos luego
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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
41:30 min
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Rafael Orozco - Capítulo 57: El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá
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42:07
Capítulo 56
Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
plantilla 1280 x 720 (4).png
41:10
Capítulo 55
Los amigos del cantante viajan a Bogotá
plantilla 1280 x 720 (17).png
41:58
Capítulo 54
Clara está en clase y piensa en Rafael
plantilla 1280 x 720 (1).png
41:30
Capítulo 57
El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá

Capítulo 57 Rafael Orozco: El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá

Tras aceptar la propuesta de su profesora, Rafa emprende un viaje a Bogotá y llama a sus amistades que viven en la ciudad para compartir un rato, sobre todo a Teto para arreglar las diferencias.

Por: Juanita Ángel Maldonado
|
plantilla 1280 x 720 (8).png
42:07
Capítulo 56
Rafa considera la idea de cantar baladas, pero se arrepiente y dice que no
plantilla 1280 x 720 (4).png
41:10
Capítulo 55
Los amigos del cantante viajan a Bogotá
plantilla 1280 x 720 (17).png
41:58
Capítulo 54
Clara está en clase y piensa en Rafael
plantilla 1280 x 720 (30).png
40:15
Capítulo 53
Teto Tello celebra el triunfo del Junior y abre su corazón a Coraima
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40:29
Capítulo 52
Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe
plantilla 1280 x 720 (21).png
22:29
Capítulo 51
Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja
plantilla 1280 x 720 (1).png
41:30
Capítulo 57
El cantante llama a Teto para decirle que viajará a Bogotá