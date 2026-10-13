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Capítulo 55 Rafael Orozco, completo y GRATIS

El representante del grupo los recoge en el aeropuerto y les pide, de manera urgente que, deben comprometerse a no salir de fiesta para cumplir sus responsabilidades, sin embargo, los planes cambian.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
41:10 min
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Rafael Orozco - Capítulo 55: Los amigos del cantante viajan a Bogotá
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41:58
Capítulo 54
Clara está en clase y piensa en Rafael
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40:15
Capítulo 53
Teto Tello celebra el triunfo del Junior y abre su corazón a Coraima
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40:29
Capítulo 52
Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe
plantilla 1280 x 720 (4).png
41:10
Capítulo 55
Los amigos del cantante viajan a Bogotá

Capítulo 55 Rafael Orozco: Los amigos del cantante viajan a Bogotá

El representante del grupo los recoge en el aeropuerto y les pide, de manera urgente que, deben comprometerse a no salir de fiesta para cumplir sus responsabilidades, sin embargo, los planes cambian.

Por: Juanita Ángel Maldonado
|
plantilla 1280 x 720 (17).png
41:58
Capítulo 54
Clara está en clase y piensa en Rafael
plantilla 1280 x 720 (30).png
40:15
Capítulo 53
Teto Tello celebra el triunfo del Junior y abre su corazón a Coraima
4d737055-a005-4409-8bf0-da629332877f.png
40:29
Capítulo 52
Teto Tello está a punto de destruir el matrimonio de su jefe
plantilla 1280 x 720 (21).png
22:29
Capítulo 51
Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja
plantilla 1280 x 720 (6).png
42:15
Capítulo 50
Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa
plantilla 1280 x 720 (14).png
41:10
Capítulo 49
Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
plantilla 1280 x 720 (4).png
41:10
Capítulo 55
Los amigos del cantante viajan a Bogotá