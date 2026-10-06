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Capítulo 51 'Rafael Orozco, El ídolo'

El hombre, acostumbrado a ser soltero, lleva unos días conviviendo con Mariela y se está arrepintiendo de su elección, pues ambos tienen una vida diferente y él no sabe cómo decirle lo que siente.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
22:29 min
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Rafael Orozco - Capítulo 51: Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja
plantilla 1280 x 720 (6).png
42:15
Capítulo 50
Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa
plantilla 1280 x 720 (14).png
41:10
Capítulo 49
Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
CAP.png
21:17
Capítulo 48
Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica
plantilla 1280 x 720 (21).png
22:29
Capítulo 51
Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja

Capítulo 51 Rafael Orozco: Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja

El hombre, acostumbrado a ser soltero, lleva unos días conviviendo con Mariela y se está arrepintiendo de su elección, pues ambos tienen una vida diferente y él no sabe cómo decirle lo que siente.

Por: Juanita Ángel Maldonado
|
plantilla 1280 x 720 (6).png
42:15
Capítulo 50
Clara Cabello conoció a otro hombre, pero no deja de pensar en Rafa
plantilla 1280 x 720 (14).png
41:10
Capítulo 49
Clara asiste a una cita con un famoso deportista y él se enamora de ella
CAP.png
21:17
Capítulo 48
Clara Cabello sufre un fuerte accidente y recibe atención médica
IMAG CAP 47 RAFA.png
20:57
Capítulo 47
Rafael vive el desamor con sus amigos, pero sus padres le dan una gran lección
cap.png
21:02
Capítulo 46
Los papás de Rafa le dicen a Misael que vaya por su hermano 
IMAG CAP 45 RAFA.jpg
21:27
Capítulo 45
Rafael se entera de que Teto Tello fue quien pagó sus estudios
plantilla 1280 x 720 (21).png
22:29
Capítulo 51
Jacinto Cabello se arrepiente de vivir con su nueva pareja