Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Corazón de Guerrero
Capítulo 79 Yo Me Llamo
🔴 EN VIVO Latin Grammy
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 76 Rafael Orozco, completo y gratis

Rafa viaja con urgencia para visitar a su hermano que está en la clínica, pero lo que él no sabe es que se encontrará con Clara Cabello y aprovechará la oportunidad para darle una copia de su disco.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026
40:07 min
plantilla 1280 x 720 (29).png
Rafael Orozco - Capítulo 76: El cantante le da un regalo al amor de su vida, Clara
plantilla 1280 x 720 (9).png
41:27
Capítulo 75
Clara viaja para despedirse de su padre y de Rafa
Thumbnail
41:59
Capítulo 74
Clara adelantó su viaje a México y le cuenta a Rafa
plantilla 1280 x 720 (9).png
41:58
Capítulo 73
Betty descubre que su padre retomó un pasatiempo
plantilla 1280 x 720 (29).png
40:07
Capítulo 76
El cantante le da un regalo al amor de su vida, Clara

Capítulo 76 Rafael Orozco: El cantante le da un regalo al amor de su vida, Clara

Rafa viaja con urgencia para visitar a su hermano que está en la clínica, pero lo que él no sabe es que se encontrará con Clara Cabello y aprovechará la oportunidad para darle una copia de su disco.

Por: Juanita Ángel Maldonado
|
plantilla 1280 x 720 (9).png
41:27
Capítulo 75
Clara viaja para despedirse de su padre y de Rafa
Thumbnail
41:59
Capítulo 74
Clara adelantó su viaje a México y le cuenta a Rafa
plantilla 1280 x 720 (9).png
41:58
Capítulo 73
Betty descubre que su padre retomó un pasatiempo
Thumbnail
41:45
Capítulo 72
Teto vive una aventura y Jacinto tiene nuevo pasatiempo
Thumbnail
41:41
Capítulo 71
Rafa es invitado a las fiestas del pueblo y su amor va a verlo
Thumbnail
42:00
Capítulo 70
Mariela habla seriamente con las hijas de Jacinto
plantilla 1280 x 720 (29).png
40:07
Capítulo 76
El cantante le da un regalo al amor de su vida, Clara