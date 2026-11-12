40:07 min Rafael Orozco - Capítulo 76: El cantante le da un regalo al amor de su vida, Clara 41:27 Capítulo 75 Clara viaja para despedirse de su padre y de Rafa 41:59 Capítulo 74 Clara adelantó su viaje a México y le cuenta a Rafa 41:58 Capítulo 73 Betty descubre que su padre retomó un pasatiempo 40:07 Capítulo 76 El cantante le da un regalo al amor de su vida, Clara

Capítulo 76 Rafael Orozco: El cantante le da un regalo al amor de su vida, Clara Rafa viaja con urgencia para visitar a su hermano que está en la clínica, pero lo que él no sabe es que se encontrará con Clara Cabello y aprovechará la oportunidad para darle una copia de su disco.